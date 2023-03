Hongkong: Wolkenkratzer brennt wie eine Fackel

In einem wichtigen Einkaufsviertel in Hongkong ist am späten Donnerstagabend ein gigantischer Brand ausgebrochen. Neun Stunden benötigten 250 Feuerwehrleute, um die Flammen im Stadtteil Tsim Sha Tsui wieder zu löschen. Das Feuer breitete sich dabei durch starken Wind auch auf benachbarte Gebäude aus.