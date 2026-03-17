Eigentumswohnungen: Preise gehen durch die Decke!

Experten warnen jedenfalls: Die Preise für Wohnraum steigen wieder stark an! „Sofern die langfristigen Kreditzinsen stabil bleiben, ist die Trendwende am Immobilienmarkt damit gegeben“, so Dejmek. Die Nachfrage ist bereits jetzt um 17 Prozent gestiegen. Besonders in Wien und der Steiermark wollen viele kaufen – in beiden Bundesländern gibt es um 21 Prozent mehr Interessenten als im Vorjahr. Nur im Burgenland (minus acht Prozent bei der Nachfrage) und Oberösterreich (minus ein Prozent) lassen die Käufer derzeit eher die Finger von Immobilien.