Wohnungspreise 2025 großteils wieder gestiegen

St. Pölten um gut ein Drittel teurer

Zu kräftigsten Teuerungen bei Wohnungen kam es indes in St. Pölten (NÖ) mit einem Preisanstieg von 35,4 Prozent auf im Schnitt 3359 Euro pro Quadratmeter, in Gmunden (OÖ) mit plus 27,8 Prozent auf 5855 Euro, Freistadt (OÖ) mit plus 27,6 Prozent auf 4286 Euro, Krems Land (NÖ) mit plus 26,6 Prozent auf 4210 Euro, Wiener Neustadt Land (NÖ) mit plus 24 Prozent auf 3242 Euro und Dornbirn (Vorarlberg) mit plus 23,4 Prozent auf 6190 Euro.