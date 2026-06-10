ÖFB verkündet: Baumgartner macht Reha im WM-Camp

Christoph Baumgartner absolviert seine Reha in den kommenden Wochen im WM-Camp des österreichischen Fußball-Nationalteams in Kalifornien. Der verletzte Offensivspieler reiste am Mittwoch nach Santa Barbara, um dort weiter an seinem Comeback zu arbeiten, gaben der ÖFB und sein Club RB Leipzig in der Früh bekannt. Baumgartner hatte sich am 1. Juni beim Aufwärmen für Österreichs WM-Generalprobe gegen Tunesien (1:0) schwer am Oberschenkel verletzt und verpasst das Turnier.
Baumgartner war zwei Tage nach seiner Verletzung in Turku in Finnland am rechten Oberschenkel operiert worden. Laut seinem Operateur, dem international anerkannten Muskelspezialisten Lasse Lempainen, hatte sich der Niederösterreicher eine Verletzung der Sehne des geraden Oberschenkelmuskels an der Vorderseite (Musculus rectus femoris) im oberen Bereich zugezogen. Es handelt sich um eine gravierende Verletzung, die zumindest mehrere Monate Pause erfordert. Baumgartner verpasst damit nicht nur den Saisonstart mit Leipzig, sondern auch die ersten ÖFB-Länderspiele nach der WM Ende September in der Nations League.
Besonders schwer wiegt aber Österreichs erste WM-Endrunde seit 1998, an der Baumgartner nicht aktiv mitwirken kann. Laut Leipzig-Angaben entsprachen der Club und der Verband mit der Reha in Nordamerika dem ausdrücklichen Wunsch des 26-Jährigen, seine Kollegen während des Turniers vor Ort zu unterstützen. Eine ähnliche Rolle hatte bei der EM 2024 in Deutschland der damals verletzte ÖFB-Kapitän David Alaba eingenommen.
Baumgartner vor Verletzung in Topform
Baumgartner hatte sich nach der besten Saison seiner Karriere vor der Verletzung in Topform befunden. Mit 13 Toren und neun Assists war der Waldviertler in der deutschen Bundesliga Leipzigs Topscorer. Dazu traf er noch viermal im DFB-Pokal für den Ligadritten.
ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat für Baumgartner bisher keinen Spieler nachnominiert. Im Trainingsbetrieb stehen damit vorerst nur 25 statt der erlaubten 26 Mann. Zeit hätte Rangnick für eine Nachmeldung theoretisch bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Gruppenspiel am 16. Juni (17. Juni, 6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien. Ob „Baumi“ jetzt bei der WM so eine Art „Glücksbringer“ wird? ...
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