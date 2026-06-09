Der tragische Held kehrt als Glücksbringer zurück

Wann der Leipzig-Legionär in die USA nachreisen kann, ist noch fraglich – hängt vom grünen Licht der Ärzte ab. Denn seine Verletzung beim Aufwärmen bei der Generalprobe gegen Tunesien ist weit gravierender als angenommen. Der 26-Jährige musste sogar vom Spezialisten Lasse Lempainen im finnischen Turku operiert werden. Denn laut „Kurier“ hat sich der Offensivspieler die Sehne des Rectus femoris an der Vorderseite des Oberschenkels im Bereich des Hüftansatzes gerissen. Also keine „einfache“ Muskelverletzung – eine monatelange Pause ist fix.