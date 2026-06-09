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Christoph Baumgartner:

Der tragische Held kehrt als Glücksbringer zurück

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.06.2026 07:08
Christoph Baumgartner fehlt der Rangnick-Truppe bei der WM.
Christoph Baumgartner fehlt der Rangnick-Truppe bei der WM.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Die Verletzung von Christoph Baumgartner war weit schlimmer als gedacht. Nach der OP in Finnland will er dem Team bei der WM als Fan in den USA Kraft geben.

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Bei der WM 1990 war Herbert Prohaska, der seine Karriere gerade beendet hatte, als Attache in Italien dabei – für die gute Stimmung. Schneckerl war quasi der erste Glücksbringer des Teams ...

Weitere folgten, auch wenn die Zuschauerrolle den – meist verletzten – Spielern schwer fiel. Man erinnere nur an die EURO 2024, da fieberte Xaver Schlager in Leipzig sogar im Fansektor mit. Und David Alaba agierte als „non playing Captain“ in der Coachingzone fast schon wie ein weiterer Rangnick-Assistent, war das ganze Turnier als „Anführer“ dabei.

Christoph Baumgartner
Christoph Baumgartner(Bild: Mario Urbantschitsch)

So eine Rolle kann Christoph Baumgartner nicht einnehmen, aber es ist schon ein bärenstarkes Signal, dass der tragische Held seine Kollegen bei der WM unterstützen, in die USA reisen will. Das verriet Konrad Laimer: „Er wird uns einen Push geben. Wir werden ihn auf dem Rasen jede Sekunde vermissen. Ihn kann man nicht 1:1 zu ersetzen.“

„Er hat mich geprägt“
Das bestätigt auch Romano Schmid, der Baumis Rolle als Zehner gegen Jordanien übernehmen könnte: „Manche Spieler fallen in ein tiefes Loch, aber er ist sofort da, möchte uns Kraft geben. Ich hätte gerne die Bühne mit ihm geteilt, weil er ein wichtiger Spieler für mich ist, mich geprägt hat.“

Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

Da erinnert sich Schmid an die EM-Quali mit dem U17-Team im Jahr 2016: Baumi fehlte verletzt, Schmid wurde nachnominiert und erzielte prompt das entscheidende Tor: „Dann war er der Erste, der mir geschrieben und gratuliert hat.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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Wann der Leipzig-Legionär in die USA nachreisen kann, ist noch fraglich – hängt vom grünen Licht der Ärzte ab. Denn seine Verletzung beim Aufwärmen bei der Generalprobe gegen Tunesien ist weit gravierender als angenommen. Der 26-Jährige musste sogar vom Spezialisten Lasse Lempainen im finnischen Turku operiert werden. Denn laut „Kurier“ hat sich der Offensivspieler die Sehne des Rectus femoris an der Vorderseite des Oberschenkels im Bereich des Hüftansatzes gerissen. Also keine „einfache“ Muskelverletzung – eine monatelange Pause ist fix.

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Was der ÖFB nicht kommentiert, auf Leipzig, Baumgartners Klub verweist. Offiziell wurde er vom Nationalteam „entlassen“, dennoch wird der 26-Jährige in den nächsten Tagen in die USA zurückkehren. Um „seiner Familie“, wie er das Team nennt, Kraft zu geben, bei der WM zu unterstützen. Leider nur moralisch als Fan!

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