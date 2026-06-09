WM-Knall in England: Wagt Tuchel Überraschung?

Eine folgenschwere Entscheidung?

Auch deshalb bevorzuge der Deutsche aktuell Morgan Rogers von Aston Villa in der Startformation. Schon zuletzt erhielt der 23-Jährige meist den Vorzug – Bellingham stand unter Tuchel hingegen nur viermal in der Startelf. In England wird deshalb derzeit darüber spekuliert, dass der Real-Kicker auch bei der WM eher von der Bank zu Einsätzen kommen könnte.