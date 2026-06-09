WM-Knall in England: Wagt Tuchel Überraschung?

Aufregung in England, kurz vor Start der Fußball-WM! Medienberichten zufolge plant Trainer Thomas Tuchel nämlich Jude Bellingham auf die Bank zu setzen. Dabei galt der Real-Kicker noch vor einiger Zeit als unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger.
Bellingham sei einer von mehreren potenziellen Stammspielern, kündigte Tuchel noch zuletzt an. Das Problem? Davon hat der England-Teamchef in seinem Kader mehr als Plätze in der Startelf. „Die Rollen können sich jederzeit ändern, aber im Moment gibt es 14, 15 mögliche Starter – und Jude ist einer von ihnen“, erklärte Tuchel.
Doch offenbar scheint der Real-Kicker zumindest vorerst mit der Bank vorliebnehmen zu müssen. Unstimmigkeiten und Verletzungen hätten dazu geführt, dass das Verhältnis zwischen Bellingham und Tuchel angespannt sei, berichtet etwa „Sportbild“.
Eine folgenschwere Entscheidung?
Auch deshalb bevorzuge der Deutsche aktuell Morgan Rogers von Aston Villa in der Startformation. Schon zuletzt erhielt der 23-Jährige meist den Vorzug – Bellingham stand unter Tuchel hingegen nur viermal in der Startelf. In England wird deshalb derzeit darüber spekuliert, dass der Real-Kicker auch bei der WM eher von der Bank zu Einsätzen kommen könnte.
Dennoch wäre die Entscheidung gegen Bellingham eine große Überraschung und ein möglicherweise folgenschwerer Schritt für die Teamchemie. Immerhin gilt der 22-Jährige weiterhin zu den besten Spielern der Welt und kann an guten Tagen Spiele entscheiden. Eine erste Entscheidung gibt es beim Auftaktmatch gegen Kroatien am 17. Juni.
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