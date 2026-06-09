Argentinien ohne Messi? Teamchef gibt Update

„Messi wird spielen“

Entsprechend groß war die Sorge bei Österreichs Gruppengegner, der 38-Jährige könnte die WM verpassen. Entwarnung kam nun allerdings von Teamchef Scaloni. „Messi wird spielen, ich weiß nur bisher nicht, wie viele Minuten“, beruhigte der Trainer Argentiniens Anhänger. „Ich muss noch im Training mit ihm sprechen, und wir werden sehen, wie viele Minuten er spielt, um jegliches Risiko zu vermeiden. Wir werden entscheiden, aber grundsätzlich wird er spielen.“