Argentinien ohne Messi? Teamchef gibt Update

Die Sorgen der argentinischen Fußballfans waren groß, als sie Lionel Messi beim WM-Vorbereitungsspiel gegen Honduras nur auf der Bank sitzen sahen. Vor dem letzten Test am Mittwoch gegen Island gab Teamchef Lionel Scaloni nun ein Update.
Am Wochenende setzte sich der amtierende Weltmeister mit 2:0 gegen Honduras durch – allerdings ohne Messi, der Superstar fehlte mit einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel.
„Messi wird spielen“
Entsprechend groß war die Sorge bei Österreichs Gruppengegner, der 38-Jährige könnte die WM verpassen. Entwarnung kam nun allerdings von Teamchef Scaloni. „Messi wird spielen, ich weiß nur bisher nicht, wie viele Minuten“, beruhigte der Trainer Argentiniens Anhänger. „Ich muss noch im Training mit ihm sprechen, und wir werden sehen, wie viele Minuten er spielt, um jegliches Risiko zu vermeiden. Wir werden entscheiden, aber grundsätzlich wird er spielen.“
Argentinien trifft am 17. Juni auf Algerien, fünf Tage später kommt es zum Duell mit Rot-Weiß-Rot. Offenbar inklusive Messi ...
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