Alle für Reform der Sinnlos-Posten – außer die FPÖ

Nur bei Beibehaltung der Kontrollrechte

Die Volkspartei ist dafür, fordert aber den Erhalt der Kontrollrechte der Opposition, insbesondere das Recht auf umfassende Akteneinsicht. „Denn Kontrolle ist vor allem in Wien eine wesentliche demokratiepolitische Aufgabe der Opposition.“ Laut Grünen sei eine Alternative dafür „beispielsweise verstärkte Berichts- und Informationspflichten oder Genehmigungen durch den Gemeinderat“. Die Grünen seien immer für eine Abschaffung gewesen, hätten bereits 2016 einen entsprechenden Antrag dazu eingebracht.