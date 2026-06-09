Lenkerin (81) rammt drei Taxler und Radfahrerin!

Man kann in diesem Fall wohl von Glück sprechen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Nach ersten Angaben der Polizei soll die Seniorin gegen 20 Uhr am Kärntner Ring unterwegs gewesen und anschließend rechts in die stark frequentierte Kärntner Straße eingebogen sein. Dabei dürfte sie eine Radfahrerin auf einer Radfahrerüberfahrt übersehen und zu Boden gestoßen haben.