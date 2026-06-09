Lenkerin (81) rammt drei Taxler und Radfahrerin!

Schock-Unfall am Montagabend in der Kärntner Straße: Nach der Kollision mit einer Radfahrerin soll eine 81-Jährige kurz ausgestiegen sein, anschließend aber einfach weitergefahren und in hohem Tempo weitere Unfälle verursacht haben. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.
Man kann in diesem Fall wohl von Glück sprechen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Nach ersten Angaben der Polizei soll die Seniorin gegen 20 Uhr am Kärntner Ring unterwegs gewesen und anschließend rechts in die stark frequentierte Kärntner Straße eingebogen sein. Dabei dürfte sie eine Radfahrerin auf einer Radfahrerüberfahrt übersehen und zu Boden gestoßen haben.
Seniorin fuhr einfach weiter
Die Lenkerin stieg zunächst kurz aus dem Fahrzeug aus, um nach der Radfahrerin zu sehen. Für großes Unverständnis sorgt jedoch der weitere Verlauf: Laut Zeugen soll die 81-Jährige kurz darauf wieder in ihr Fahrzeug gestiegen und weitergefahren sein, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger berichtet.
Baustellenwand stoppt Irrfahrt
Doch es sollte noch schlimmer kommen: Anschließend soll die 81-Jährige stark beschleunigt und mit drei Taxiwagen kollidiert sein. Erst eine Baustellenwand stoppte die Fahrt der Lenkerin. Sie wurde von der Rettung versorgt und in einen Schockraum gebracht.
Die Radfahrerin sowie die Taxilenker erlitten laut ersten Angaben nur leichte Verletzungen und wurden ebenfalls medizinisch betreut. Alle drei Fahrzeuge mussten von der Berufsfeuerwehr Wien gesichert und abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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