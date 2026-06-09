Harington: Sexszenen mit Turner waren widerlich

Dann las sie die gemeinsamen Szenen noch einmal genau durch und bekam einen Schock: „Kuss, Kuss, Sex, Kuss, Sexszene. Da dachte ich: Oh Mist, das ist mein Bruder.“ Aber das Drehbuch sei so gut gewesen, dass beide der Meinung gewesen seien, dass sie es durchziehen müssten. Sie ergänzte, dass beide es danach ausgeblendet hätten, bis sie dann am Set standen und die erste Kussszene anstand: „Wir mussten beide würgen – wirklich, es war grauenhaft – ein wirklich schlimmer Moment in meiner Karriere.“