So mega hot ist Sophie Turner als neue Lara Croft

Darauf haben die Fans gewartet! Am Donnerstag wurde das allererste Foto von Sophie Turner als Lara Croft veröffentlicht. Und die Ex-„Game of Thrones“-Darstellerin ist in ihrer neuen Rolle ziemlich hot!
Die Fußstapfen, in die Sophie Turner als neue Lara Croft tritt, sind groß. Immerhin schrieb Angelina Jolie einst als taffe Videospielheldin Filmgeschichte. Umso größer ist nun die Freude bei den Fans, dass es endlich das erste Foto der Britin in der ikonischen Rolle gibt.
Turner in Hotpants und mit Holster
Am Donnerstag veröffentlichte Prime Video einen ersten Vorgeschmack auf die „Tomb Raider“-Serie. Zu sehen ist Turner in cooler Lara-Croft-Kluft aus grünem Tanktop und schwarzen Shorts sowie mit Holster und Sonnenbrille.
Das Foto teilte Turner auch mit ihren Fans auf Instagram und schrieb dazu den Hashtag #WardrobeTest, also #Kostümprobe. Ein Hinweis darauf, dass die Dreharbeiten endlich begonnen haben.
„So was von bereit dafür!“
Die Fans zeigten sich neben dem Bild von Turner jedenfalls mehr als begeistert. „Die Königin des Nordes ist jetzt die Königin der Gräber, ich bin so froh, dich in einer großen Rolle zurück am Bildschirm zu sehen“, schrieb einer in der Kommentarspalte.
Ein anderer jubelte „Ich bin so was von bereit dafür!“, während noch andere mit „Legendär!“ oder „Oh mein Gott!“ reagierten.
Neben Sophie Turner werden in der Serien-Adaption von Prime Video auch Sigourney Weaver oder Jason Isaacs zu sehen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.