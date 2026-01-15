Vorteilswelt
Das erste Foto ist da!

So mega hot ist Sophie Turner als neue Lara Croft

Society International
15.01.2026 15:44
Sophie Turner verwandelt sich für Amazon Prime in Lara Croft.
Sophie Turner verwandelt sich für Amazon Prime in Lara Croft.(Bild: Jay Maidment for Prime Video)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Darauf haben die Fans gewartet! Am Donnerstag wurde das allererste Foto von Sophie Turner als Lara Croft veröffentlicht. Und die Ex-„Game of Thrones“-Darstellerin ist in ihrer neuen Rolle ziemlich hot!

Die Fußstapfen, in die Sophie Turner als neue Lara Croft tritt, sind groß. Immerhin schrieb Angelina Jolie einst als taffe Videospielheldin Filmgeschichte. Umso größer ist nun die Freude bei den Fans, dass es endlich das erste Foto der Britin in der ikonischen Rolle gibt.

Turner in Hotpants und mit Holster
Am Donnerstag veröffentlichte Prime Video einen ersten Vorgeschmack auf die „Tomb Raider“-Serie. Zu sehen ist Turner in cooler Lara-Croft-Kluft aus grünem Tanktop und schwarzen Shorts sowie mit Holster und Sonnenbrille.

Die Fans jubelten über das erste Foto von Sophie Turner als Lara Croft.
Die Fans jubelten über das erste Foto von Sophie Turner als Lara Croft.(Bild: Jay Maidment for Prime Video)

Das Foto teilte Turner auch mit ihren Fans auf Instagram und schrieb dazu den Hashtag #WardrobeTest, also #Kostümprobe. Ein Hinweis darauf, dass die Dreharbeiten endlich begonnen haben.

„So was von bereit dafür!“
Die Fans zeigten sich neben dem Bild von Turner jedenfalls mehr als begeistert. „Die Königin des Nordes ist jetzt die Königin der Gräber, ich bin so froh, dich in einer großen Rolle zurück am Bildschirm zu sehen“, schrieb einer in der Kommentarspalte.

Ein anderer jubelte „Ich bin so was von bereit dafür!“, während noch andere mit „Legendär!“ oder „Oh mein Gott!“ reagierten.

Neben Sophie Turner werden in der Serien-Adaption von Prime Video auch Sigourney Weaver oder Jason Isaacs zu sehen sein.

Ähnliche Themen
Sophie TurnerAngelina Jolie
Game of Thrones
