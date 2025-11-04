Vorteilswelt
Promi-Pärchen-Alarm

Zwischen Chris Martin & Sophie Turner knistert es

Society International
04.11.2025 18:00
Chris Martin soll nach der Trennung von Dakota Johnson mit Schauspielerin Sophie Turner ...
Chris Martin soll nach der Trennung von Dakota Johnson mit Schauspielerin Sophie Turner anbandeln.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Thibaud MORITZ, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Monica Schipper)

Nach dem Liebes-Aus mit Dakota Johnson soll sich Chris Martin mit niemand Geringerem als „Game of Thrones“-Star Sophie Turner trösten. Wie es heißt, sei zwischen dem Musiker und der Schauspielerin „der Funke übergesprungen“.

0 Kommentare

Schon vor einigen Wochen wurde gemunkelt, dass der Coldplay-Frontman mit der britischen Schauspielerin anbandelt. Nun plauderte ein Insider gegenüber der „Us Weekly“ aus, dass es zwischen den beiden aktuell gut laufe.

„Jede Menge Chemie“
„Sie waren bereits auf einigen Dates in London“, weiß die anonyme Quelle über Turners und Martins Liebes-Status zu berichten. „Es ist immer noch sehr neu, aber sie haben jede Menge Chemie, und es knistert definitiv zwischen ihnen.“

Sophie Turner soll gerade sehr viel Zeit mit Chris Martin verbringen.
Sophie Turner soll gerade sehr viel Zeit mit Chris Martin verbringen.(Bild: Lee Floyd / Action Press / picturedesk.com)

Der Grund, dass die Liebes-Sterne gut stehen, liege auf der Hand, so der Insider. „Sie haben sehr viel gemeinsam und Chris ist definitiv ihr Typ. Sie haben sich angefreundet, weil sie beide Briten sind und Musik lieben.“

Allerdings hätten sich der Coldplay-Frontmann und die 29-jährige Schauspielerin schon „vor einigen Jahren“ durch gemeinsame Freunde in der Musikindustrie kennengelernt. Damals war Turner noch mit Joe Jonas verheiratet. 

Turner schon immer „ein bisschen verknallt“
„Sie waren immer freundschaftlich verbunden“, stellte der Insider fest. „Sophie hat Chris immer bewundert und war ein großer Fan von ihm und seiner Musik, auch schon lange bevor sie sich trafen.“

Wie es heißt, habe die Britin schon länger ein Auge auf Chris Martin geworfen.
Wie es heißt, habe die Britin schon länger ein Auge auf Chris Martin geworfen.(Bild: AFP/KEVIN WINTER)

Turner habe in der Vergangenheit immer gescherzt, „dass sie ein bisschen in ihn verknallt“ sei, plauderte die Quelle zudem aus. „Es ist so lustig und ein bisschen surreal, dass sie im wahren Leben nun romantisch verbunden sind.“

Zwei Promi-Trennungen
Weder Sophie Turner noch Chris Martin haben sich bislang zu den Liebes-Gerüchten zu Wort gemeldet.

Lesen Sie auch:
Chris Martin und Dakota Johnson sollen sich nach fast acht gemeinsamen Jahren nun endgültig ...
Nach 8 Jahren Liebe
Chris Martin & Dakota Johnson haben sich getrennt
05.06.2025
Huch!
Sophie Turner verrät schlüpfriges Sex-Geheimnis
23.08.2025

Fix ist aber: Beide sind aktuell zu haben. Während sich der Musiker fast acht Jahre mit Schauspielerin Dakota Johnson liiert war, trennte sich die „GoT“-Beauty erst kürzlich von ihrem Freund Peregrine Pearson, einem britischen Aristokraten, mit dem sie rund zwei Jahre zusammen war.

