Cordoba: „Wie viele Mark verdient ihr eigentlich?“

Robert Sara feiert heute seinen 80. Geburtstag! Der Rekordspieler der Wiener Austria führte Österreich bei der WM 1978 als Kapitän an. Für die „Krone“ blickt er auf das „Wunder von Cordoba“ zurück und erklärt, worauf es für Rot-Weiß-Rot beim kommenden Großereignis ankommt.
„Auf Besuch soll er ja nicht kommen, sonst kann er mit dem Sanitätsflieger gleich wieder die Heimreise antreten. Darüber waren sich im Team alle einig, gab’s auch keine zwei Meinungen“, blickt Robert Sara an seinem 80. Geburtstag auf die WM 1978 in Argentinien zurück. Der Verteidiger führte Österreich damals als Kapitän an, trat mit Rot-Weiß-Rot extrem geschlossen auf. Ein wichtiger Grund dafür war „Feind“ Max Merkel ...
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