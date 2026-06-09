Cordoba: „Wie viele Mark verdient ihr eigentlich?“

„Auf Besuch soll er ja nicht kommen, sonst kann er mit dem Sanitätsflieger gleich wieder die Heimreise antreten. Darüber waren sich im Team alle einig, gab’s auch keine zwei Meinungen“, blickt Robert Sara an seinem 80. Geburtstag auf die WM 1978 in Argentinien zurück. Der Verteidiger führte Österreich damals als Kapitän an, trat mit Rot-Weiß-Rot extrem geschlossen auf. Ein wichtiger Grund dafür war „Feind“ Max Merkel ...