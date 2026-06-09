An Konrad Laimer prallt jede Strapaze einfach ab

Auch nach 97 Partien frisch

Aber an Konrad Laimer prallt jede Strapaze ab. Dem Double-Gewinner mit Bayern München stecken 55 Saisonpartien in den Knochen, oft nicht über die volle Distanz, aber kein ÖFB-Feldspieler spulte mehr als seine 3952 Spielminuten ab. „Ich hätte auch 97 Partien machen können und wäre frisch, die Vorfreude auf die WM ist einfach zu groß“, lächelt Laimer. Der die USA von einem Los-Angeles-Urlaub und der Klub-WM im vergangenen Jahr kennt. „Da war es in Orlando viel heißer, hier brauch‘ ich fast einen Sweater“, überraschten Laimer nur die angenehmen Temperaturen in Kalifornien. Das wird sich in Dallas und Kansas City noch ändern