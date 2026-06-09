Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht zu stoppen

An Konrad Laimer prallt jede Strapaze einfach ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.06.2026 06:50
Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Während das ein oder andere Wehwehchen in Österreichs WM-Truppe für Sorgenfalten sorgt, scheint Konrad Laimer nichts etwas anhaben zu können ...

0 Kommentare

Die Universal-Antwort „Belastungssteuerung“ wird Österreich durch die WM begleiten. Bislang betraf dies auch David Alaba und Patrick Wimmer - im gestrigen Training fehlte dann nur noch Marko Arnautovic. Das Wort kann prinzipiell viel heißen: Probleme mit dem Jetlag, schlecht gegessen, bis hin zu einer (kleineren) Verletzung – dafür werden tagtäglich die Infos eingeholt, etwa mittels CK-Wert-Messung oder einem kleinen Fragebogen.

Lesen Sie auch:
David Alaba mit Athletiktrainer Gerhard Zallinger
ÖFB-Team in den USA
Alaba wieder im Training, aber Arnautovic fehlt
08.06.2026

Auch nach 97 Partien frisch
Aber an Konrad Laimer prallt jede Strapaze ab. Dem Double-Gewinner mit Bayern München stecken 55 Saisonpartien in den Knochen, oft nicht über die volle Distanz, aber kein ÖFB-Feldspieler spulte mehr als seine 3952 Spielminuten ab. „Ich hätte auch 97 Partien machen können und wäre frisch, die Vorfreude auf die WM ist einfach zu groß“, lächelt Laimer. Der die USA von einem Los-Angeles-Urlaub und der Klub-WM im vergangenen Jahr kennt. „Da war es in Orlando viel heißer, hier brauch‘ ich fast einen Sweater“, überraschten Laimer nur die angenehmen Temperaturen in Kalifornien. Das wird sich in Dallas und Kansas City noch ändern

Konrad Laimer
Konrad Laimer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Aber ich bin in einer Phase, wo ich viel gesehen und erlebt habe, jedes Spiel gewinnen will, mit diesem Mindset bin ich auch bei der WM. Ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Es macht einfach Spaß hier.“

Ob er als linker oder rechter Verteidiger, defensiv oder offensiv von Teamchef Ralf Rangnick gebraucht wird, ist dem 29-Jährigen auch egal: „Ich kann mich schnell anpassen, aber ich kann nicht in die Glaskugel schauen, erwarte gar keine Position für mich mehr. Es dreht sich alles so schnell. Wir brauchen hier jeden Einzelnen für eine spezielle Teamleistung.“

Zitat Icon

Ich bin in einer Phase, wo ich viel gesehen und erlebt habe, jedes Spiel gewinnen will, mit diesem Mindset bin ich auch bei der WM.

Konrad Laimer

Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Auch die ewigen Vertragsgespräche bei den Bayern prallen an Laimer ab: „Ich bin entspannt, im Hier und Jetzt.“ Also bei der WM, wo die Gerüchte nicht verstummen werden: Der AC Milan lockt Alaba, Lazio Rom hat erneut Romano Schmid im Visier und Mainz will bei Stefan Posch trotz hoher, einstelliger Millionen-Ablöse ernst machen. Na dann …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.06.2026 06:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
226.373 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
132.607 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
103.014 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1650 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1491 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1453 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Christoph Baumgartner:
Der tragische Held kehrt als Glücksbringer zurück
Nicht zu stoppen
An Konrad Laimer prallt jede Strapaze einfach ab
Sport Tv Logo
Sara feiert „80er“
Cordoba: „Wie viele Mark verdient ihr eigentlich?“
Sport Tv Logo
„Krone“ in New York
Unserem Team winkt bei WM eine „Trüffel-Prämie“
Letzter WM-Test
Triplepack! Frankreich gewinnt dank Olise-Show

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf