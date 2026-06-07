100.000 $ für Visum: Gericht pfeift Trump zurück

Regierung will Berufung einlegen

Das Gericht ist davon überzeugt, dass die Trump-Regierung damit in einen Bereich eingegriffen habe, der eigentlich dem Kongress vorbehalten sei. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig. Es kann noch Berufung eingelegt werden, was die Regierung laut US-Medienberichten auch vorhat.