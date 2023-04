Freddy Quinn sagt mit 91 Jahren zum ersten Mal Ja!

„Ja, wir werden heiraten“, bestätigt Freddy Quinn seine Hochzeit der „Bild“-Zeitung. Ob es einen romantischen Antrag gegeben hat, wollte man von seiner Verlobten wissen. „Nein! Das ist nicht Freddys Art“, lachte Rosi. „Wir haben schon so viele Jahre darüber gesprochen. Und vor einigen Wochen hat er plötzlich gesagt: Wir machen das jetzt! Lass uns heiraten! Und dann ging alles ganz schnell und wir steckten mitten in der Planung. Es muss so viel Papierkram erledigt werden.“