Freddy Quinn zieht mit 94 Jahren auf Bauernhof

Obwohl ihn Musik sein ganzes Leben lang begleitet hat, höre er nur noch selten Musik. „Tatsächlich komme ich sehr gut durch den Tag, ohne dass das Radio läuft. Ich genieße lieber die Welt direkt um mich herum.“ Falls er doch mal einschaltet, dann höre er gern Country-Musik. „Peter Maffay finde ich gut, Roland Kaiser imponiert mir als Künstler.“ Entdeckt wurde Quinn in der „Washington Bar“ auf St. Pauli – der Startpunkt seiner außergewöhnlichen Karriere. In den 1950er und 1960er Jahren verbuchte der Sänger mit der tiefen Baritonstimme zahlreiche Nummer-Eins-Hits: „Heimweh“, „Die Gitarre und das Meer“ oder „Junge, komm bald wieder“ wurden zu Klassikern, es folgten zahlreiche Musikfilme.