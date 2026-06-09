„Die Kleine hatte gleich mehrere Schutzengel!“

Schreie von Zweijähriger

Schreckliche Bilder eröffneten sich den Ersthelfern dann vor Ort, sofort verständigten sie den Notruf. Der Pkw und der Zug waren stark ineinander verkeilt. „Als wir hingelaufen sind, kam uns der Lokführer entgegen. Er stand unter Schock und sagte, dass die Bahnstrecke bereits gesperrt sei.“ Gleich darauf nahm man Schreie aus dem schwer deformierten Wagen wahr: Hinter der Mutter am Fahrersitz weinte die Tochter im Kindersitz.