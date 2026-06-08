Verheerende OP-Odyssee für Urgroßmutter aus Wien

Alltag als Herausforderung, kein Geld für Privatarzt

Dreistes Detail: Im Nachhinein fragt man die Patientin, warum sie (!) die OP abgesagt habe (siehe Faksimile des Gedankenprotokolls). Die Betroffene im Gespräch mit der „Krone“: „Die Tage werden beschwerlicher, die Nächte länger. Schlaf ist kaum noch möglich, der Alltag wird zur Herausforderung. Nur, weil es keine OP für mich gibt.“ Schneller würde es im privaten Bereich gehen, aber Kosten von 10.000 bis 15.000 Euro sind unleistbar.