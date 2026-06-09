Opfer musste knien, Mädchen schlug mit Flasche zu

Systemschwächen prägen diesen Fall

Laut dem Anwalt erfuhr das Kind dort sexuelle Grenzverletzungen durch einen Security-Mitarbeiter. Es habe keine Struktur und Vernachlässigung gegeben. Dazu wechselseitig negative Beeinflussungen durch die vorbelasteten Bewohnerinnen. „Meine Mandantin ist in der Krisenzeit im Stich gelassen worden und dabei verloren gegangen“, sagt er. Auch die Pflegemutter berichtet der Richterin, dass das Mädchen monatelang keinen adäquaten Fremdunterbringungsplatz bekam und monatelang auf dringend benötigte Therapie warten musste. Sogar der Vertreter der Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft spricht von einem Fall, wie er ihn in 30 Jahren Tätigkeit nicht erlebt hat.