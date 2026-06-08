Haftstrafen nach Einbruchserie mit dem Funk-Trick

„Leider“ eine schlechte Idee

Verwendet wurde ein sogenannter Code-Grabber, mit dem das Signal eines Funkschlüssels abgefangen wird und sich das abgesperrte Fahrzeug anschließend mühelos öffnen lässt. Ein solches Gerät kostet im einschlägigen Fachhandel an die 5000 Euro. „Ich habe es in Rumänien auf einem Flohmarkt um 500 erworben und wollte beim Weiterkauf einen Gewinn machen“, sagt das Mastermind. „Dann bin ich leider auf die schlechte Idee gekommen, es selbst auszuprobieren.“