Rekordausgaben im Handel zum Vatertag

Am Sonntag werden die Papas zelebriert. Jeder zweite Wiener plant, jemanden zu beschenken – ausgeben will man heuer um 18 Prozent mehr. Etwa für Ausflüge.
Bereits am kommenden Sonntag, 14. Juni, ist Vatertag – der zwar noch immer deutlich im Schatten des Muttertags am zweiten Sonntag im Mai steht, aber schön langsam aufholt. Zumindest, was die Ausgaben der Wiener betrifft.
Die Wirtschaftskammer rechnet mit rund 45 Millionen Euro, die für diesen Tag in der Bundeshauptstadt im Handel gelassen werden. Das entspricht durchschnittlich 58 Euro pro Schenkenden. Jeder zweite Wiener plant, jemandem zum Vatertag eine Freude zu bereiten. Diese Zahl entspricht jener vom Vorjahr, jedoch haben sich die Ausgaben um 18 Prozent erhöht.
Kein kleiner Anlass mehr
„Der Vatertag ist längst mehr als ein kleiner Anlass im Kalender. Die hohe Schenkbereitschaft, steigende Ausgaben und die starke Bindung an gemeinsame Erlebnisse zeigen, welchen Stellenwert dieser Tag mittlerweile hat“, sagt Handelsobfrau Margarete Gumprecht.
Ganz oben auf der Geschenkliste stehen Pralinen und Süßigkeiten (29 Prozent), gefolgt von Gutscheinen für gemeinsame Unternehmungen wie Urlaube oder Konzerte (22 Prozent). Ein Fünftel überrascht den Papa mit einem Restaurantbesuch, 18 Prozent haben in Wein das passende Präsent gefunden. Auf Platz 5 landen Kleidung und Schuhe (17 Prozent).
Apropos Unternehmungen
Am Vatertag stellt das Haus des Meeres sein Programm in einen besonderen Aspekt, nämlich der Rolle der männlichen Tiere in der Fortpflanzung und Brutpflege. Miniführungen gibt es etwa zu Seepferdchen, bei denen die Männchen die Kinder austragen, und den Bangai-Kardinalbarschen. Um 10 Uhr startet eine spannende Reptilienfütterung.
Wer es sportlicher mag, ist im Waldseilpark am Kahlenberg richtig, wo 17 Parcours in 20 Meter Höhe warten. Mountainbike und Bogenschießen können ebenfalls ausprobiert werden.
Für Genussfreunde: Beim Zwettler Bier-Vatertag im Jussi (22., Langobardenstraße 121) warten Bierstationen, knusprige Stelzen, Live-Musik und eine Hüpfburg.
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