Rekordausgaben im Handel zum Vatertag

Apropos Unternehmungen

Am Vatertag stellt das Haus des Meeres sein Programm in einen besonderen Aspekt, nämlich der Rolle der männlichen Tiere in der Fortpflanzung und Brutpflege. Miniführungen gibt es etwa zu Seepferdchen, bei denen die Männchen die Kinder austragen, und den Bangai-Kardinalbarschen. Um 10 Uhr startet eine spannende Reptilienfütterung.