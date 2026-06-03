Nächster Liverpool-Profi vor Wechsel zu Real

Macht sich bald ein weiterer Profi auf den Weg von Liverpool nach Madrid? Laut Sky steht Real davor, Abwehrspieler Ibrahima Konate zu verpflichten.
Am Sonntagabend hatte der FC Liverpool den Abgang des 27-jährigen Innenverteidigers bestätigt, sein Vertrag bei den „Reds“ läuft mit 30. Juni aus. Dass der Franzose ablösefrei zu haben ist, will sich Real Madrid offenbar nicht entgehen lassen, die Verhandlungen zwischen Klub und Spieler laufen bereits auf Hochtouren, heißt es.
Mit Trent Alexander-Arnold hatten die „Königlichen“ erst vergangenen Sommer einen Liverpool-Spieler unter Vertrag genommen. Gut möglich, dass der Engländer schon bald ein bekanntes Gesicht am Campus des spanischen Topklubs begrüßen darf ...
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