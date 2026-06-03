Nächster Liverpool-Profi vor Wechsel zu Real

Am Sonntagabend hatte der FC Liverpool den Abgang des 27-jährigen Innenverteidigers bestätigt, sein Vertrag bei den „Reds“ läuft mit 30. Juni aus. Dass der Franzose ablösefrei zu haben ist, will sich Real Madrid offenbar nicht entgehen lassen, die Verhandlungen zwischen Klub und Spieler laufen bereits auf Hochtouren, heißt es.