Tauschbox am Wegesrand: Ein Geben, Nehmen & Freude

Geben, Nehmen – ohne Geld, mit viel Freude

“Dafür darf man sich natürlich selbst etwas aussuchen. Ein Geben und Nehmen – ganz ohne Geld, frei zugänglich und für alle Menschen offen“, schätzt Kröll das Schatzkästchen, das so anders funktioniert als so vieles im Leben. „Mir war es wichtig, ein kleines positives Etwas in den Alltag zu bringen – einen Ort, an dem man kurz stehen bleibt, stöbert, sich freut und vielleicht sogar mit anderen ins Gespräch kommt. Gerade diese kleinen Begegnungen machen eine Nachbarschaft so lebendig und herzlich.“ Eine Idee, die es wert ist, nachgeahmt zu werden!