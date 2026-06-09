Tauschbox am Wegesrand: Ein Geben, Nehmen & Freude

Kästchen öffnen, staunen, etwas herausnehmen, etwas hineingeben: Das Prinzip ist einfach – die Freude groß bei der kleinen Tauschbox in der Waldhorngasse.
Es muss nicht immer etwas Großes oder Teures sein, das Freude macht und einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Das weiß auch Hannah Kröll, die in der Waldhorngasse in Klagenfurt eine kleine Tauschbox installiert hat: „In Amerika gibt es ,Trinket Boxes’; die boomen richtig. Das sind kleine Tauschboxen für Schmuckstücke, Figürchen oder Selbstgemachtes. Ich fand das eine so schöne Sache, dass ich mir gedacht habe: So etwas würde ich mir auch für Klagenfurt wünschen! Also habe ich die Idee kurzerhand selbst umgesetzt.“ Die Genehmigung zur Anbringung des Kästchens hat Kröll natürlich bei der Abteilung Straßenbau und Verkehr im Magistrat Klagenfurt eingeholt.
Freude schenken und sich selbst überraschen lassen
“Als ich das Go bekommen habe, habe ich die Box in der Waldhorngasse montiert und befüllt“, so die Klagenfurterin. Wer will, legt nun einen „Schatz“ hinein, ein Armand, eine Figur, einen Magneten, einen Schlüsselanhänger, etwas Kleines, etwas Gebasteltes, etwas, das jemanden erfreuen könnte.
Geben, Nehmen – ohne Geld, mit viel Freude
“Dafür darf man sich natürlich selbst etwas aussuchen. Ein Geben und Nehmen – ganz ohne Geld, frei zugänglich und für alle Menschen offen“, schätzt Kröll das Schatzkästchen, das so anders funktioniert als so vieles im Leben. „Mir war es wichtig, ein kleines positives Etwas in den Alltag zu bringen – einen Ort, an dem man kurz stehen bleibt, stöbert, sich freut und vielleicht sogar mit anderen ins Gespräch kommt. Gerade diese kleinen Begegnungen machen eine Nachbarschaft so lebendig und herzlich.“ Eine Idee, die es wert ist, nachgeahmt zu werden!
Verfolgen kann man diese Tauschbox auch online auf Instagram unter der Adresse bumblebox.klagenfurt
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