Enormer Bedarf: Ihre Blutspende rettet Leben!

Weil Ihre Blutspende Leben rettet, lädt das Rote Kreuz zu Kärnten zu Spendeterminen – und kommt zu Ihnen: Am Montag, 8. März, zur Volksschule St. Martin am Techelsberg (14 bis 19 Uhr). Ebenfalls am Montag, 8. März, zum Rüsthaus in Bodensdorf (14 bis 19 Uhr). Blut spenden können sie am Montag, 8. Juni, auch in Metnitz am Gemeindeamt (14 bis 19 Uhr).

Am Dienstag, 9. Juni, kommt das Rote Kreuz nach Klagenfurt-Viktring zum SeneCura Waldhaus (12 bis 18 Uhr). Von 15 bis 19 Uhr können Sie am Dienstag am Gemeindeamt in Brückl Blut spenden. In der Volksschule Eitweg ist das ebenfalls am Dienstag möglich (14 bis 19 Uhr).

Im LKH Villach werden Ihre Blutspenden gern am Mittwoch, 10. Juni, abgenommen (9 bis 16 Uhr). In dem Zeitraum sind Blutspenden auch in Klagenfurt am Campus der FH Kärnten in der St. Veiter Straße 47 möglich.

Weitere Termine: https://www.roteskreuz.at/kaernten/blut/home