Kühlere Tage mit ergiebigem Regen zu erwarten

In diesen Tagen sind 30 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten – Niederschlag, auf den Land- und Forstwirte, Pflanzenfreunde und alle Beobachter des Wetters lange gewartet haben: Das Niederschlagsdefizit, das schon im Vorjahr geherrscht hatte, führte heuer bereits zu einigen Waldbränden, zahlreiche Bürgermeister riefen zum Wassersparen auf. Die zu erwartenden wenigen Regentage können jedoch nicht alles ausgleichen. „Die Grundwasserstände liegen weiterhin auf extrem niedrigem Niveau“, so Kaufmann.