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Kühlere Tage mit ergiebigem Regen zu erwarten

Kärnten
07.06.2026 18:00
30 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter: Schirm, Regenjacke und Gummistiefel sind kommende Woche ...
30 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter: Schirm, Regenjacke und Gummistiefel sind kommende Woche von Vorteil.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Dem frühsommerlichen Wetter folgt nun eine Regenphase: Bis Freitagnacht sollen 30 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen – der erste ergiebige Niederschlag seit Monaten. Die dritte Juni-Woche dürfte wieder sommerlich werden.

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Schon am Sonntag ziehen vermehrt Wolken und Regenschauer auf; beginnend in Osttirol, aber auch über Kärnten. Teils können die Gewitter kräftig ausfallen, so David Kaufmann vom meteorologischen Dienst Tauernwetter.  Sonnig, warm und schwül wird der Montag, ab dem Nachmittag breiten sich von Osttirol und Oberkärnten her Regenschauer und Gewitter aus - Starkregen, Hagel und stürmische Böen können dabei sein.

Hagel ist möglich
Mit Regen kann der Dienstag in Osttirol und Oberkärnten beginnen, später sind auch in Unterkärnten Regenschauer zu erwarten. Einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel sind möglich. Intensiv dürfte der Niederschlag am Abend vor allem im Lavanttal und im oberen Drautal ausfallen.

Deutlich abgekühlt hat es bis zum Mittwoch: Maximal 11 bis 19 Grad sind zu erwarten. In weiten Teilen des Landes wird es regnen. Am Dienstag klingen die Schauer ab, die Sonne setzt sich wieder stärker durch.

Zitat Icon

Der erste nicht zu trockene Monat seit Februar ist in Reichweite!

David Kaufmann, Tauernwetter

In diesen Tagen sind 30 bis 100 Liter Regen pro Quadratmeter zu erwarten – Niederschlag, auf den Land- und Forstwirte, Pflanzenfreunde und alle Beobachter des Wetters lange gewartet haben: Das Niederschlagsdefizit, das schon im Vorjahr geherrscht hatte, führte heuer bereits zu einigen Waldbränden, zahlreiche Bürgermeister riefen zum Wassersparen auf. Die zu erwartenden wenigen Regentage können jedoch nicht alles ausgleichen. „Die Grundwasserstände liegen weiterhin auf extrem niedrigem Niveau“, so Kaufmann.

In gelb, orange, rot markierten Gegenden dürfte es am Freitag, 12. Juni, um 2 Uhr intensiver ...
In gelb, orange, rot markierten Gegenden dürfte es am Freitag, 12. Juni, um 2 Uhr intensiver regnen (40 bis 90 Liter pro Quadratmeter) als in den grünen Arealen im Osten des Landes.(Bild: Tauernwetter)

Erster Monat, der nicht zu trocken ausfällt
Die größten Regenmengen (50 bis 100 Liter Regen) sind laut Tauernwetter in Osttirol, in Oberkärnten und entlang der Gurktaler Alpen zu erwarten. „Treffen die erwarteten Niederschläge ein, könnte der Juni im Flächenmittel der erste Monat seit Februar werden, der nicht zu trocken ausfällt – und erst der zweite seit November 2025“, so der Experte von Tauernwetter. 

Für Badenixen hat Kaufmann ebenfalls eine erfreuliche Nachricht: Am Freitag, 12. Juni, könnte es wieder trocken und sonnig werden; mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad. Die dritte Juniwoche soll stabiles, sommerliches Wetter bringen.

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