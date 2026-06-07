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Viel Geduld gefragt

Ferienende! Reisewelle aus Süden rollt durch Tirol

Tirol
07.06.2026 11:59
Zwei Hotspots: Die A12 bei Kufstein und die B179 Fernpassstraße.
Zwei Hotspots: Die A12 bei Kufstein und die B179 Fernpassstraße.(Bild: Krone-Collage/Asfinag, Land Tirol (Webcams))
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Sonntag – und noch dazu Pfingstferienende in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern: Dies macht sich auf den Hauptreiserouten des Landes bemerkbar – insbesondere in Tirol. Bei den klassischen Hotspots wie Brenner, Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden oder Fernpassstraße ist mitunter viel Geduld gefragt.

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Gewaltige Staus, Behinderungen und stellenweise auch Chaos – teils wegen Missachtung der Abfahrverbote – brachte das Pfingstwochenende vor zwei Wochen. Abertausende Sonnenhungrige, insbesondere Deutsche, zog es in den Süden – und auf dem Weg dorthin quer durch Tirol.

Jetzt enden die Pfingstferien in den großen und vor allem bevölkerungsreichen deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern. Und wiederum heißt es: Stau, Stau, Stau!

„Primär Rückreiseverkehr“
Die Reisewelle rollte im Laufe des Sonntags so richtig an. „Primär handelt es sich um Rückreiseverkehr in Richtung Norden, aber auch in Richtung Süden herrscht erhöhtes Verkehrsaufkommen“, hieß es zu Mittag vonseiten der Landesverkehrsabteilung Tirol auf „Krone“-Nachfrage.

A12 Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden.
A12 Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden.(Bild: Asfinag (Webcam))

Staus vor Grenzübergang
Ein Hotspot ist die A13 Brennerautobahn – insbesondere in den Baustellenbereichen Luegbrücke und Zenzenhof. Hier kommt es immer wieder zu stockendem Verkehr. Staus und Zeitverzögerungen gibt es auch immer wieder auf der A12 beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrtrichtung Deutschland.

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Weitere Hotspots sind unter anderem die Fernpassstraße (B179) – am Grenztunnel Füssen Blockabfertigung in beide Richtungen – und die Seefelder Straße (B177). 

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