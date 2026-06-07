Ferienende! Reisewelle aus Süden rollt durch Tirol

Staus vor Grenzübergang

Ein Hotspot ist die A13 Brennerautobahn – insbesondere in den Baustellenbereichen Luegbrücke und Zenzenhof. Hier kommt es immer wieder zu stockendem Verkehr. Staus und Zeitverzögerungen gibt es auch immer wieder auf der A12 beim Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden in Fahrtrichtung Deutschland.