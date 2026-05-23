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Urlaubsstau nach Süden

Eine Stunde Zeitverlust: Geduldsprobe in Tirol

Tirol
23.05.2026 09:34
Am Pfingstwochenende wollen viele Richtung Süden. Die erwarteten Staus sind eingetreten ...
Am Pfingstwochenende wollen viele Richtung Süden. Die erwarteten Staus sind eingetreten (Archivbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Dass es am Pfingstwochenende zu Staus kommen würde, war absehbar. In Tirol waren ab Samstagfrüh vor allem der Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden und der Brennerkorridor überlastet. Das große Chaos blieb bis Mitte des Vormittags zwar aus, große Geduld müssen Urlauber aber dennoch aufbringen.

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Dass Pfingsten ist, merkte man in Tirol bereits ab dem Morgen schon vor der Grenze zu Tirol. Am Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden berichtete der ÖAMTC zeitweise von Wartezeiten bis zu über einer Stunde. Viele wählten auch den Weg über den Fernpass, auf der B179 kam es ab dem früheren Vormittag ebenfalls zu Staus. 

Sowohl von Westen als auch von Osten kommend führt der Weg die meisten Reisenden über den Brenner, vor und auf den A12-Autobahnknoten rund um die Landeshauptstadt ging es daher ab Völs bzw. ab Wattens nur zäh voran. Dieser Stau ging nahtlos auf die A13 Brennerautobahn über, wo bis zur Luegbrücke Stop-and-Go-Verkehr angesagt war.

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Abfahrverbote und Sperren in Kraft
Die Behörden haben für Pfingsten wieder Abfahrverbote für das niederrangige Straßennetz in Kraft gesetzt: Diese gelten für alle durchreisenden Fahrzeuge in Innsbruck-Land, Reutte, Kufstein und Innsbruck. In Imst gilt zudem ein Fahrverbot für die Ortsdurchfahrt von Nassereith.

Auch das Lkw-Fahrverbot auf der A12 und A13, das an allen Samstagen bis September gilt, wurde dieses Wochenende auf den Freitag ausgeweitet, am Donnerstag wurde in Kufstein bereits dosiert.

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