Eine Stunde Zeitverlust: Geduldsprobe in Tirol

Sowohl von Westen als auch von Osten kommend führt der Weg die meisten Reisenden über den Brenner, vor und auf den A12-Autobahnknoten rund um die Landeshauptstadt ging es daher ab Völs bzw. ab Wattens nur zäh voran. Dieser Stau ging nahtlos auf die A13 Brennerautobahn über, wo bis zur Luegbrücke Stop-and-Go-Verkehr angesagt war.