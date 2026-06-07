Wiener Festwochen: Das Nichts hinter Masken

Deshalb saß Ihr Kritiker, wie die anderen 49 Besucher hinter einer Unisex-Maske verborgen, in einer von insgesamt 22 identischen 30-Minuten-Einheiten, die unter dem Titel „Credere alle Maschere“ vier Tage lang laufen. „An Masken glauben“ ist „eine installative Performance“, die uns lehrt, dass alles alles sein kann. Eine antike Vase wird hereingebracht und heißt „Pfeife“, ein Glas Milch nennt sich „Hammer“, ein ausgestopfter Fuchs „Pferd“, Siegfrieds „Ring“-Hornruf „Staub“, Stan Laurel „Wasser“ (weil er weint?). Hat man das Prinzip nach 15 Minuten begriffen, wird ein elektrischer Stuhl aufgebaut, der „Stuhl“ heißt uns auf dem Besucher Platz nehmen dürfen, um verlegen zuckend ihren eigenen Exitus zu simulieren. Man kann das als Manifest oder als trübes Aufmerksamkeitsheischen sehen. Sicher ist: Alles kann alles sein. Vielleicht ist aber auch das Ganze nichts.