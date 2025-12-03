Reaktortyp von AKW Saporischschja hat Schwäche

Die neue Arbeit sei eine der ersten, die solche Ereignisse mit in die Rechnung nimmt. Träte der ungünstigste Fall auf, könnte die ausfallende Kühlung in rund vier Stunden zu einem Verdampfen des Wassers im Reaktor und dann zur Überhitzung und Kernschmelze führen. Noch einmal rund zwei Stunden später würde der Druckbehälter, in dem der Reaktor liegt, aufreißen. Passiert das bei hohem Innendruck, würde in Folge auch das Containment versagen. „Nach sechs Stunden könnte es theoretisch zu einer Freisetzung radioaktiver Spaltprodukte kommen“, sagte Müllner. Würde das in Saporischschja passieren, wäre das in unseren Breiten zumindest nachweisbar, regional allerdings durchaus ein Problem „mit relevanten Mengen“ an strahlendem Material.