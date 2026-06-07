Ein Fußball-Frühstück nicht nur für die Tänzer

Im San-Francisco-Bay-Area-Stadion trifft am 17. Juni Österreich auf Jordanien – ab 6 Uhr wird das Match ausgestrahlt. Zeit zum Frühstücken, hat sich Andy Wankmüller gedacht und ein Package geschnürt: Ab 5.30 Uhr sind an dem Tag Gäste im Klagenfurter Lokal am Schleppe Platz 5 willkommen. Gemeinsam erleben sie den Anpfiff zum Auftaktspiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen Jordanien – mit italienischen Croissants und Kaffee. „In der Pause gibt es Frankfurter Würstchen mit Semmeln, Senf und Kren; so sind alle bestens gestärkt für eine spannende zweite Halbzeit“, weiß Wankmüller.