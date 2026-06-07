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Anpfiff mit Croissant

Ein Fußball-Frühstück nicht nur für die Tänzer

Kärnten
07.06.2026 13:01
Im Fußballfieber sind Andy Wankmüller und sein Team.
Im Fußballfieber sind Andy Wankmüller und sein Team.(Bild: Die Tänzerei)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Rhythmus, Tanz und Gastro sind beim Wankmüller in Klagenfurt ebenso wichtig wie Fußball, den man in der Tänzerei gemeinsam schaut – bei Frühstück und mit Pausenwürstel, mit Freunden, Spannung und Spaß.

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Walzer, Tango, Discofox, Salsa und Bachata können Tanzfreudige beim Wankmüller in Klagenfurt lernen, die Tanzschule organisiert seit langem aber auch in der angeschlossenen Café-Bar „Die Tänzerei“ Tanzabende, Motto-Partys, Silvestergalas und mehr. Und weil sich nicht nur Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam bewegen, sondern auch eine Fußballelf, liegt es auf der Hand, dass in der Tänzerei gemeinsam die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt wird.

Zitat Icon

Gemeinsam frühstücken, beim Match mitfiebern, jubeln und hoffentlich feiern – die WM wird toll!

Andy Wankmüller

Im San-Francisco-Bay-Area-Stadion trifft am 17. Juni Österreich auf Jordanien – ab 6 Uhr wird das Match ausgestrahlt. Zeit zum Frühstücken, hat sich Andy Wankmüller gedacht und ein Package geschnürt: Ab 5.30 Uhr sind an dem Tag Gäste im Klagenfurter Lokal am Schleppe Platz 5 willkommen. Gemeinsam erleben sie den Anpfiff zum Auftaktspiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen Jordanien – mit italienischen Croissants und Kaffee. „In der Pause gibt es Frankfurter Würstchen mit Semmeln, Senf und Kren; so sind alle bestens gestärkt für eine spannende zweite Halbzeit“, weiß Wankmüller.

Ähnlich genussvoll geht es am 22. Juni bei Österreich:Argentinien (Anpfiff um 19 Uhr) zu. „Bei Schönwetter übertragen wir das Spiel outdoor auf unserer Terrasse“, freut sich Andy Wankmüller.

Reservierungen (15 Euro) für die diese weltmeisterlichen Fußballspiele unter:  www.taenzerei.com

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