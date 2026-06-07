Ein Fußball-Frühstück nicht nur für die Tänzer

Rhythmus, Tanz und Gastro sind beim Wankmüller in Klagenfurt ebenso wichtig wie Fußball, den man in der Tänzerei gemeinsam schaut – bei Frühstück und mit Pausenwürstel, mit Freunden, Spannung und Spaß.
Walzer, Tango, Discofox, Salsa und Bachata können Tanzfreudige beim Wankmüller in Klagenfurt lernen, die Tanzschule organisiert seit langem aber auch in der angeschlossenen Café-Bar „Die Tänzerei“ Tanzabende, Motto-Partys, Silvestergalas und mehr. Und weil sich nicht nur Tänzerinnen und Tänzer gemeinsam bewegen, sondern auch eine Fußballelf, liegt es auf der Hand, dass in der Tänzerei gemeinsam die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgt wird.
Gemeinsam frühstücken, beim Match mitfiebern, jubeln und hoffentlich feiern – die WM wird toll!
Andy Wankmüller
Im San-Francisco-Bay-Area-Stadion trifft am 17. Juni Österreich auf Jordanien – ab 6 Uhr wird das Match ausgestrahlt. Zeit zum Frühstücken, hat sich Andy Wankmüller gedacht und ein Package geschnürt: Ab 5.30 Uhr sind an dem Tag Gäste im Klagenfurter Lokal am Schleppe Platz 5 willkommen. Gemeinsam erleben sie den Anpfiff zum Auftaktspiel der österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen Jordanien – mit italienischen Croissants und Kaffee. „In der Pause gibt es Frankfurter Würstchen mit Semmeln, Senf und Kren; so sind alle bestens gestärkt für eine spannende zweite Halbzeit“, weiß Wankmüller.
Ähnlich genussvoll geht es am 22. Juni bei Österreich:Argentinien (Anpfiff um 19 Uhr) zu. „Bei Schönwetter übertragen wir das Spiel outdoor auf unserer Terrasse“, freut sich Andy Wankmüller.
Reservierungen (15 Euro) für die diese weltmeisterlichen Fußballspiele unter: www.taenzerei.com
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.