Interaktiver Baustein

Smart Brick: Lego wird jetzt sogar lebendig

Wirtschaft
06.01.2026 09:56
Vom Bauklotz zum Hightech-Held: So smart wird Lego 2026
Vom Bauklotz zum Hightech-Held: So smart wird Lego 2026(Bild: AFP/PATRICK T. FALLON)

Die bunten Bausteine aus Dänemark bekommen ein digitales Upgrade: Auf der Technikmesse CES in Las Vegas stellte Lego erstmals den „Smart Brick“ vor – einen interaktiven Baustein, der mit Licht, Ton und Bewegungen auf seine Umgebung reagiert. Schon ab März 2026 sollen die Smart Bricks in den Handel kommen und das Spielen mit Lego in eine neue Dimension heben.

0 Kommentare

Der Lego Smart Brick ist mit einem winzigen 4,1 Millimeter großen Spezialchip, Kupferspulen, einem aufladbaren Akku, LED-Leuchten, einem Lautsprecher und einem Beschleunigungssensor ausgestattet.

Dadurch kann er andere Smart Bricks, Sensoren und Minifiguren in seiner Nähe erkennen und entsprechend reagieren. Setzt man beispielsweise eine Figur auf ein Fahrzeug, gibt der Stein passende Geräusche oder Lichteffekte wieder.

Bringen Figuren zum Reden
„Das ist eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des Lego-Systems seit der Einführung der Minifigur 1978“, erklärte Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der Lego Group. Zum Start sollen neben den interaktiven Bausteinen auch drei Star-Wars-Bausätze erhältlich sein, darunter ein X-Wing-Fighter, der auf Bewegungen reagiert. Auch Figuren wie Chewbacca werden in der Nähe eines Smart Bricks ihr typisches Wookiee-Gebrüll ausstoßen. Preise hat Lego bisher noch nicht bekanntgegeben.

Mit den Smart Bricks verfolgt Lego den strategischen Ansatz, das Digitale ins physische Spiel zu integrieren, ohne dass Kinder auf Bildschirme schauen müssen. „Wir vereinen Kreativität, Technologie und Geschichtenerzählen, um das Erschaffen von Welten noch spannender zu machen“, sagte Tom Donaldson, Leiter des Creative Play Lab bei der Lego Group.

