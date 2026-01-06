Smart Brick: Lego wird jetzt sogar lebendig

Bringen Figuren zum Reden

„Das ist eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen des Lego-Systems seit der Einführung der Minifigur 1978“, erklärte Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der Lego Group. Zum Start sollen neben den interaktiven Bausteinen auch drei Star-Wars-Bausätze erhältlich sein, darunter ein X-Wing-Fighter, der auf Bewegungen reagiert. Auch Figuren wie Chewbacca werden in der Nähe eines Smart Bricks ihr typisches Wookiee-Gebrüll ausstoßen. Preise hat Lego bisher noch nicht bekanntgegeben.