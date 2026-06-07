„Lotterbuben“ suchen die letzte normale Generation

Humor ist, wenn der andere den Faden verliert

Die Chemie zwischen den beiden wirkt so eingespielt, als hätten sie bereits die Bundesverfassung gemeinsam geschrieben. Das Geheimnis? „Timing bedeutet nicht, dass man weiß, wann man seinen Satz sagt. Man muss wissen, wann man nichts sagt.“ Eine Erkenntnis, die auch in vielen Ehen hilfreich wäre. Trotzdem läuft auf der Bühne nicht immer alles nach Plan. Textaussetzer gehören zum Geschäft. „Manchmal merkt es das Publikum nicht“, erzählt Stipsits. Und manchmal? „Manchmal ist es der beste Gag des Abends und wir setzen uns so richtig drauf.“