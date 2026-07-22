Drogenlenker (38) flüchtet nach Pkw-Unfall

Fahndung nach Lenker

Die Beamten leiteten eine Fahndung ein und konnten ihn im Stadtgebiet von Villach anhalten. Dort verlief ein Alkoholtest negativ. Jedoch „wies der Mann starke Symptome einer Suchtgift- und Medikamentenbeeinträchtigung auf und trug auch geringe Mengen Suchtgift bei sich“, teilen die Beamten mit. Eine anschließende ärztliche Untersuchung auf die Mittel verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und dem Polizeikommando Villach angezeigt.