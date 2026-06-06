Respekt vor dem Menschen, aber niemals Angst

Und genau dabei setzt Treichl in der Arbeit mit den sogenannten „Problemhunden“ an, denn das eigentliche Problem sind oft nicht die Vierbeiner selbst, sondern deren Besitzer. Deswegen ist ihr auch Aufklärung besonders wichtig. „Manche suchen sich einfach nicht den Hund aus, der zu ihnen und ihrem Alltag passt. Oder sie sind zu locker, erlauben alles und sind dann überfordert“, erklärt sie. Gemeinsam wird dann an Zusammenhalt, Vertrauen, aber vor allem auch Respekt gearbeitet.