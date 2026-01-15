Vorteilswelt
Medizinische Gründe

ISS-Crew ist auf dem vorzeitigen Rückweg zur Erde

Wissenschaft
15.01.2026 09:46
Porträt von krone.at
Von krone.at

Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde NASA eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde. 

Im Lauf des Donnerstags sollen die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow dann nach rund elf Stunden Flug im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien landen.

Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui und Oleg Platonow
(Bild: AFP/GREGG NEWTON)

In der vergangenen Woche hatte die NASA zuerst einen Außeneinsatz an der ISS wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds kurzfristig abgesagt – und dann mitgeteilt, dass sie wegen des Problems die komplette vierköpfige Crew vorzeitig zurück zur Erde holen werde.

Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die NASA nicht äußern. Das Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand.

