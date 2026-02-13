Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

8 Monate Forschung

„Crew Dragon“ mit neuer Besatzung auf Weg zur ISS

Ausland
13.02.2026 13:23
„Crew 12“ besteht aus der NASA-Astronautin Jessica Meir, ihrem Kollegen Jack Hathaway, dem ...
„Crew 12“ besteht aus der NASA-Astronautin Jessica Meir, ihrem Kollegen Jack Hathaway, dem Kosmonauten Andrej Fedjajew und der Französin Sophie Adenot.(Bild: AFP/JIM WATSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Vier Astronauten der „Crew 12“ sind am Freitagvormittag mit einem „Crew Dragon“ des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in Richtung ISS gestartet. 

0 Kommentare

Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA vor Kurzem eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt – nun ist die Nachfolgecrew unterwegs zur Raumstation.

Am Samstag wird die Besatzung der „Crew 12“ an der ISS erwartet, wo sie rund acht Monate lang leben und forschen soll.

Bilder des Starts:

(Bild: AP/John Raoux)
(Bild: AFP/JIM WATSON)
(Bild: AFP/JIM WATSON)
(Bild: AP/John Raoux)
(Bild: AP/Terry Renna)
(Bild: AFP/JIM WATSON)
(Bild: AFP/JIM WATSON)
(Bild: AP/John Raoux)

Wochenlang nur drei Astronauten an Bord der ISS
Mitte Jänner war „Crew 11“ – die US-Astronautin Zena Cardman, der US-Astronaut Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow – wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zurück zur Erde gebracht worden.

Es war der erste solche Fall in der rund 25-jährigen Geschichte der ISS. Nähere Details zum medizinischen Problem und welches Crewmitglied es betraf, wurde nicht mitgeteilt.

Lesen Sie auch:
Die private Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk stellt die „Dragon“-Kapsel, mit ...
Im Meer gelandet
Gestrandete ISS-Astronauten zurück auf der Erde
18.03.2025

Eigentlich war – wie stets üblich – eine Übergabephase der „Crew 11“ an die „Crew 12“ an Bord der ISS geplant gewesen. Stattdessen hielten nun in den vergangenen Wochen nur der NASA-Astronaut Christopher Williams und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Mikaew und Sergej Kud-Swertschkow die Stellung.

An Bord der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren kontinuierlich Astronauten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.02.2026 13:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf