8 Monate Forschung
„Crew Dragon“ mit neuer Besatzung auf Weg zur ISS
Vier Astronauten der „Crew 12“ sind am Freitagvormittag mit einem „Crew Dragon“ des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in Richtung ISS gestartet.
Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde NASA vor Kurzem eine Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt – nun ist die Nachfolgecrew unterwegs zur Raumstation.
Am Samstag wird die Besatzung der „Crew 12“ an der ISS erwartet, wo sie rund acht Monate lang leben und forschen soll.
Bilder des Starts:
Wochenlang nur drei Astronauten an Bord der ISS
Mitte Jänner war „Crew 11“ – die US-Astronautin Zena Cardman, der US-Astronaut Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow – wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zurück zur Erde gebracht worden.
Es war der erste solche Fall in der rund 25-jährigen Geschichte der ISS. Nähere Details zum medizinischen Problem und welches Crewmitglied es betraf, wurde nicht mitgeteilt.
Eigentlich war – wie stets üblich – eine Übergabephase der „Crew 11“ an die „Crew 12“ an Bord der ISS geplant gewesen. Stattdessen hielten nun in den vergangenen Wochen nur der NASA-Astronaut Christopher Williams und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Mikaew und Sergej Kud-Swertschkow die Stellung.
An Bord der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren kontinuierlich Astronauten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.