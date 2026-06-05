Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Ätsch im Match | Nichts zu entscheiden

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/MICHAEL GRUBER)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Ätsch im Match. Die jubelnde österreichische Außenministerin Beate Meinl-Reisinger streckt die Arme in die Höhe – ein Bild, das diese Woche um die Welt ging. Oder doch vorwiegend nur durch die kleine österreichische Welt? Was passiert war: Österreich wurde zu einem der sogenannten „nicht-ständigen Mitglieder“ im UN-Sicherheitsrat für zwei Jahre gewählt. Dort sitzen wir – wie es schon mehrfach der Fall war - neben den ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Deutschland, das dort noch immer nicht als ständiges Mitglied vertreten ist, verlor – ätsch – im Match mit Österreich. Wirklich „ätsch“? Im Sicherheitsrat, der so ohnmächtig wie wahrscheinlich nie zuvor wirkt, wird Österreich die Welt kaum retten.

0 Kommentare

Nichts zu entscheiden. Den Jubel der Außenministerin scheinen die Österreicher nur sehr gebremst zu teilen. Wenn überhaupt. So wollten wir in unserer „Frage des Tages“ diese Woche von unseren Lesern und Usern wissen: „Braucht Österreich einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat?“ Eine Dreiviertelmehrheit sagte „Nein“. Auch in den Kommentaren auf den „Krone“-Leserbriefseiten und auf krone.at wird eher nicht gejubelt. Außerordentlich skeptisch äußert sich das blaue Urgestein Andreas Mölzer heute in seiner Kolumne: Er erinnert daran, dass uns die Außenministerin expressis verbis erkläre, dass Österreich nun wieder am Tisch sitze, „wo über Frieden, Sicherheit und Stabilität entschieden wird“. Dabei sollte uns schon klar sein, findet Mölzer, „dass Österreich gemeinsam mit anderen nicht-ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats wie Liberia, Simbabwe, Trinidad, Kirgistan und Kongo schlicht und einfach gar nichts zu entscheiden hat“. Zwar zugespitzt – aber sicher ein Bild, das auch andere gewinnen.

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
05.06.2026 22:00
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

Angriffe hin oder her: Kneissl ist trotzdem mit von der Partie.
Nach Drohnenattacke
Kneissl vergnügt in St. Petersburg beim Bowling
Etwa 3.000 Schaulustige sahen Österreichs erstes WM-Training 
Aber drei Stars fehlen
3000 Fans bei Österreichs erstem WM-Training
Schellhorn versucht zu liefern – aber viele Ministerien spielen nicht mit.
Krone Plus Logo
Schellhorn-Geheimliste
Wie Ministerien die Entbürokratisierung blockieren
Marcel war querschnittgelähmt – nach einem furchtbaren Unfall vor 13 Jahren und extremen ...
„Krone“-Kommentar
Adieu, Marcel! Sterben als persönlichster Moment
Der diesjährige Song Contest in Wien, den die Sängerin Dara (li.) für Bulgarien gewann, ...
ORF zieht Bilanz
Zahlen da: So viele Menschen sahen Song Contest
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hier detoniert gerade die Drohne in der rumänischen Hafenstadt.
Bedrohung durch Kreml
Rumänien: Seedrohnen nach Explosion entdeckt
Der Bär am Dienstag nach einer Attacke auf eine Person auf einem Firmengelände in Fukushima.
Entkam Jägern
„Schlauer“ Bär in Japan seit Tagen auf der Flucht
John Evers, Generalsekretär vom Verband der österreichischen Volkshochschulen, im krone.tv ...
Von Studie aufgedeckt
Rund 1,7 Millionen können nicht richtig lesen
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Praterkönig stirbt bei Flugzeugabsturz in Kroatien
104.810 mal gelesen
Der Osttiroler Unternehmer entwickelte spektakuläre Fahrgeschäfte für Freizeitparks – auch für ...
Ausland
4 Österreicher sterben bei Kleinflugzeug-Absturz
99.645 mal gelesen
Bei dem Absturz sind der Pilot und drei Passagiere ums Leben gekommen.
Wirtschaft
Wie Kaltenegger seinen „Goldrausch“ bezahlte
75.049 mal gelesen
Kaltenegger mit seinem Werbetestimonial Oliver Pocher. Die „Krone“ berichtete über die Deals der ...
Außenpolitik
Österreichs Weltbild hat sich „nahezu umgedreht“
1354 mal kommentiert
Die Österreicher empfinden die USA unter Trump als besonders gefährlich.
Innenpolitik
Karner: Kriegsflüchtlinge zurück an die Front
1174 mal kommentiert
Soldaten werden in der Ukraine dringend benötigt; Innenminister Karner verliert die Geduld mit ...
Außenpolitik
NEOS erklären „Neidern“ Ekstase um UNO-Wahlsieg
975 mal kommentiert
Warum ist ein Sitz an diesem Tisch so wichtig?
Mehr Guten Morgen Newsletter
Druck auf Merz steigt
Nach UN-Frust: Deutschland will‘s wieder probieren
Nach Drohnenattacke
Kneissl vergnügt in St. Petersburg beim Bowling
„Ja, sie haben ...“
Putin traf Schröder zu Vieraugengespräch im Kreml
Krone Plus Logo
Schellhorn-Geheimliste
Wie Ministerien die Entbürokratisierung blockieren
„Bin ihm dankbar“
Putin wünscht sich Trump als Friedensvermittler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf