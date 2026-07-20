ÖBB-Fahrgastfrust: „Es ist nur mehr ein Witz!“

Zu früh gefreut! Auch am Montagmorgen lief auf der Weststrecke von Wien Richtung Niederösterreich immer noch die Durchsage: „Wegen einer Oberleitungsstörung können derzeit nur eingeschränkt Züge zwischen St. Valentin und Linz fahren“. Da qualmte Ärger auf bei den Fahrgästen, die am Bahnsteig warteten. „Es ist nur mehr ein Witz mit euch!“, machte eine Dame ihrem Frust beim Zugpersonal etwas Luft. Der Zug von Wien um 8 Uhr sollte 40 Minuten später abfahren. Um 8.40 Uhr kam jedoch nur der Railjet, der ohnehin für 8.35 Uhr geplant war.