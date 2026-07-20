Neue Erkenntnisse zum Unfall mit Flugzeugfenster

Das Alter oder der Wartungszustand der Maschine seien nicht die Ursache gewesen, sagte Ryanair-Chef Michael O‘Leary am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Womöglich sei ein Fremdkörper verantwortlich gewesen. „Die ersten Anzeichen deuten auf einen Fremdkörperschaden am Triebwerk beim Start in Thessaloniki hin, aber wir können das noch nicht definitiv sagen“, führte er aus. Um welchen Fremdkörper es sich handelt, sagte O‘Leary nicht. Eine Bestätigung dieser Ursache würde die Haftung von Boeing und Ryanair verringern.