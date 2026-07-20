Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ryanair-Zwischenfall

Neue Erkenntnisse zum Unfall mit Flugzeugfenster

Ausland
20.07.2026 15:18
Vor zehn Tagen musste eine Ryanair-Maschine umkehren, nachdem ein Passagier teilweise aus einem ...
Vor zehn Tagen musste eine Ryanair-Maschine umkehren, nachdem ein Passagier teilweise aus einem zerbrochenen Kabinenfenster gesaugt worden war.(Bild: Krone-Collage/AFP/PHILIPPE HUGUEN/Screenshot/x.com/@RThessaloniki)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am 10. Juli ist ein Passagier der Airline Ryanair teilweise aus einem zerbrochenen Kabinenfenster gesaugt worden. Die Maschine erlitt einen Druckverlust und musste im griechischen Thessaloniki notlanden. Nun hat eine erste Untersuchung die mögliche Ursache des Zwischenfalls ergeben.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Alter oder der Wartungszustand der Maschine seien nicht die Ursache gewesen, sagte Ryanair-Chef Michael O‘Leary am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Womöglich sei ein Fremdkörper verantwortlich gewesen. „Die ersten Anzeichen deuten auf einen Fremdkörperschaden am Triebwerk beim Start in Thessaloniki hin, aber wir können das noch nicht definitiv sagen“, führte er aus. Um welchen Fremdkörper es sich handelt, sagte O‘Leary nicht. Eine Bestätigung dieser Ursache würde die Haftung von Boeing und Ryanair verringern.

Die betroffene Boeing 737 ist 18 Jahre alt, das Triebwerk wurde laut dem Chef der Airline in den vergangenen zwei Jahren vollständig gewartet und überholt. Einen ersten Bericht mit Details soll es in ungefähr einem Monat geben.

Passagiere retteten Mann
Wie berichtet, ereignete sich der gefährliche Zwischenfall am 10. Juli auf dem Weg von Thessaloniki nach Memmingen (Bayern). An Bord der Maschine brach kurz nach dem Start ein Teil des Triebwerks ab, dieses zertrümmerte dann auch das Fenster. Ein Passagier wurde beinahe aus der Maschine gesaugt. Mitreisende hielten ihn fest und konnten ihn schließlich auch zurückziehen. „Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster heraus“, sagte eine Passagierin.

Lesen Sie auch:
Svetlana Karović schildert die dramatischen Minuten an Bord. Das zerstörte Fenster zerbarst ...
Ryanair-Horror-Flug
Frau des Opfers: „Gurt rettete meinem Mann Leben!“
14.07.2026
Scheibe bricht
Horror-Flug: Passagier hängt plötzlich aus Flieger
10.07.2026

In der Kabine fielen Sauerstoffmasken herab. Das Flugzeug erlitt einen Druckverlust und musste notlanden. Der Rückflug dauerte ungefähr 20 Minuten. Der Passagier aus Serbien, der neben der beschädigten Fensterscheibe saß, wurde in ein Krankenhaus in Griechenland gebracht. Für die weiteren Passagierinnen und Passagiere wurde ein Ersatzflugzeug nach Deutschland organisiert. Der Vorfall wird derzeit von der zuständigen US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB untersucht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
20.07.2026 15:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf