Bauern-Chef zieht es von St.Pölten nach Brüssel

Johannes Schmuckenschlager wird die Führungsposition in der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer abgeben. Das Amt des Präsidenten soll sein derzeitiger Vize Lorenz Mayr übernehmen. Schuckenschlager will sich „verstärkt europäischen Aufgaben widmen“.
Ein personeller Umbruch zeichnet sich an der Spitze der NÖ-Landwirtschaftskammer ab. Präsident Johannes Schmuckenschlager wird dieses Amt an Lorenz Mayr übergeben. Die entsprechenden Weichenstellungen hat der NÖ-Bauernbund heute vorgenommen.
Harte EU-Verhandlungen
Schmuckenschlager will die Interessen der heimischen Land- und Forstwirtschaft in Zukunft mehr im Nationalrat sowie auf europäischer Ebene wahrnehmen – unter anderem im Europarat in Brüssel sowie im europäischen Weinbauverband, dessen Präsident der 47-Jährige ist. „Die aktuellen Verhandlungen um das EU-Budget und die kommende Periode der EU-Agrarpolitik brauchen nun verstärkten Einsatz, damit wir für Niederösterreichs Bauern gute Rahmenbedingungen für die Zukunft schaffen“, begründet Schmuckenschlager diesen Schritt.
Wechsel im Dezember
Die Amtsübergabe an Lorenz Mayr (44) soll bei der nächsten Vollversammlung am 4. Dezember erfolgen. Als künftige Vizepräsidentin wurde vom Bauernbund Irene Neumann-Hartberger, Landes- und Bundesbäuerin sowie Nationalrätin, nominiert. Mayr bewirtschaftet mit seiner Familie einen Ackerbaubetrieb in Steinbrunn, Bezirk Korneuburg. Neumann-Hartberger (51) betreibt einen Biobetrieb mit Puten- und Rindermast an der Hohen Wand im Bezirk Wiener Neustadt. Unverändert bleibt die Position von Andrea Wagner. Die Bio-Milchbäuerin aus dem Waldviertel bleibt Vizepräsidentin der NÖ-Landwirtschaftskammer.
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