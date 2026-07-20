Bauern-Chef zieht es von St.Pölten nach Brüssel

Harte EU-Verhandlungen

Schmuckenschlager will die Interessen der heimischen Land- und Forstwirtschaft in Zukunft mehr im Nationalrat sowie auf europäischer Ebene wahrnehmen – unter anderem im Europarat in Brüssel sowie im europäischen Weinbauverband, dessen Präsident der 47-Jährige ist. „Die aktuellen Verhandlungen um das EU-Budget und die kommende Periode der EU-Agrarpolitik brauchen nun verstärkten Einsatz, damit wir für Niederösterreichs Bauern gute Rahmenbedingungen für die Zukunft schaffen“, begründet Schmuckenschlager diesen Schritt.