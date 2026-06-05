Lkw-Massen kämpfen sich am Fenstertag durch Tirol

Lkw-Fahrverbot am Fronleichnamstag – und das macht sich am Freitag auf der Brennerroute durch Tirol deutlich bemerkbar. Massen an Lkw setzten sich nach dem Feiertag in Bewegung und sorgen so für Staus und Behinderungen sowohl in Richtung Italien als auch in Richtung Deutschland. Obwohl seit den Morgenstunden an der Grenze dosiert wird.