Lkw-Massen kämpfen sich am Fenstertag durch Tirol

Lkw-Fahrverbot am Fronleichnamstag – und das macht sich am Freitag auf der Brennerroute durch Tirol deutlich bemerkbar. Massen an Lkw setzten sich nach dem Feiertag in Bewegung und sorgen so für Staus und Behinderungen sowohl in Richtung Italien als auch in Richtung Deutschland. Obwohl seit den Morgenstunden an der Grenze dosiert wird.
Kilometerlange Lkw-Kolonnen prägten am Freitag das Bild auf der gesamten Brennerstrecke. „Es herrscht in beiden Richtungen sehr viel Lkw-Verkehr. Und es kommt von Italien und Deutschland noch einiges nach“, hieß es zu Mittag vonseiten der Landesverkehrsabteilung gegenüber der „Krone“.
Seit den Morgenstunden extrem viel los
Entlang der gesamten A13 Brennerautobahn kommt es seit den Morgenstunden zu Staus und stockendem Lkw-Verkehr. „Von Innsbruck-Süd bis zum Brenner hinauf und umgekehrt, so der Beamte weiter. Mit Verzögerungen müsse auf dieser Strecke jederzeit gerechnet werden. Auch Autofahrer müssen sich da und dort in Geduld üben.
Weiterer Hotspot Grenze bei Kufstein
Staus gibt es abschnittsweise auch auf der A12 Inntalautobahn. Insbesondere beim Grenzübergang Kufstein Kiefersfelden. Bei der Ausreise aus Österreich muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden. In der Gegenrichtung ist seit den Morgenstunden die Lkw-Dosierung aktiv.
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