Kennedy Center streicht nun „Trump“ aus Dokumenten

Der Schritt steht im Zusammenhang mit Trumps Vorgehen gegen „anti-amerikanische Propaganda“. Kurz nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr hatte er das Kennedy Center unter seine Kontrolle gebracht, mehrere Mitglieder des Kuratoriums entlassen, den Vorsitz übernommen und seinen Vertrauten Richard Grenell mit der Neuausrichtung der Institution betraut. Im Dezember wurde das Zentrum in „Trump Kennedy Center“ umbenannt, was zu breitem Protest führte; mehrere Künstler sagten daraufhin ihre Auftritte ab.