Trump sperrt Kennedy Center für zwei Jahre zu

Zwei Jahre Pause für eines der berühmtesten Kulturhäuser der USA – und das inmitten massiver Proteste aus der Kunstszene: US-Präsident Donald Trump will das Kennedy Center in Washington ab Juli für rund zwei Jahre schließen lassen, um es nach seinen Vorstellungen umzubauen. Die Ankündigung folgt auf zahlreiche Absagen prominenter Künstler und markiert einen weiteren Höhepunkt im politischen Umbau des traditionsreichen Hauses.