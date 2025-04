Vermögen im Vergleich: Ab wann bin ich „reich“?

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ermittelt, wie sich die Vermögen in europäischen Ländern auf die Bevölkerung verteilen. Auch für Österreich gibt es diese Daten jetzt – und zwar in einer bisher beispiellosen Detailtiefe. Die „Krone“ präsentiert die Zahlen: Wie groß ist das Vermögen der reichsten zehn Prozent im Durchschnitt und woraus besteht es? Wie viel haben jene, die dem zweitreichsten Zehntel etc. angehören? Wie stark sind die Vermögen in den vergangenen Jahren gestiegen? So lässt sich die Frage beantworten: „Bin ich reich?“ Am verblüffendsten aber ist, wie viel die reichsten fünf Prozent – die absolute Elite – am gesamten Nettovermögen in Österreich bereits besitzen.