Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rangnicks „Wunschort“

WM 2026: Hier schlägt das ÖFB-Team sein Camp auf

Fußball International
29.01.2026 17:03
Das ÖFB-Team bezieht sein Quartier in Kalifornien.
Das ÖFB-Team bezieht sein Quartier in Kalifornien.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Unser Nationalteam wird sein Camp während der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im Raum Santa Barbara an der kalifornischen Pazifikküste beziehen.

0 Kommentare

Als Unterkunft dient das Ritz-Carlton Bacara in Goleta, das ideale Voraussetzungen für eine fokussierte Turniervorbereitung und nachhaltige Regeneration biete, wie der ÖFB am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab.

„Die ruhige, naturnahe Lage direkt am Ozean, die moderne Infrastruktur sowie die großzügigen Außenanlagen überzeugten Teamchef Ralf Rangnick im Zuge der Besichtigungstour im Dezember vollumfänglich“, heißt es in der ÖFB-Mitteilung.

Das Harder Stadium in Santa Barbara dient dem ÖFB-Team während der WM als zentrale ...
Das Harder Stadium in Santa Barbara dient dem ÖFB-Team während der WM als zentrale Trainingsstätte.(Bild: APA/Getty Images)

Trainieren wird das ÖFB-Team an der University of California in Santa Barbara. Diese verfüge über eine umfangreiche und moderne sportliche Infrastruktur. Als zentrale Trainingsstätte dient das Harder Stadium mit rund 17.000 Sitzplätzen.

„Absoluter Wunschort“ von Rangnick
„Santa Barbara war für mich der absolute Wunschort - wegen der erstklassigen Trainingsbedingungen und wegen des perfekten Umfelds, das auf die Mannschaft wartet. Ich bin überzeugt, dass sich jeder Spieler dort wohlfühlen wird und wir uns optimal auf unsere Aufgaben vorbereiten können. Es freut mich sehr, dass (ÖFB-Geschäftsführer, Anm.) Bernhard Neuhold gemeinsam mit unseren Teammanagern Lennart Coerdt und Mario Margreiter dieses Arrangement fixieren konnten“, wird Teamchef Ralf Rangnick zitiert.

Ralf Rangnick und Kapitän David Alaba
Ralf Rangnick und Kapitän David Alaba(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die ÖFB-Auswahl bestreitet zwar keines ihrer drei Gruppenspiele im Großraum Los Angeles, die WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr MESZ) steigt in Santa Clara südlich von San Francisco aber in Kalifornien. Die weiteren Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19 Uhr MESZ) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr MESZ) finden in Dallas bzw. Kansas City statt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.053 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.226 mal gelesen
Alexis Pinturault
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
122.186 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Fußball International
Rangnicks „Wunschort“
WM 2026: Hier schlägt das ÖFB-Team sein Camp auf
Fehlt gegen Bayern
Betrunken am Steuer: HSV suspendiert Flügelstürmer
Verband greift durch
Millionen-Strafen und Sperren nach Skandal-Finale
Ex-Lehrer packen aus
Als Alaba noch blond und ein cleverer Lauser war
Was läuft in Kabine?
Babbel über den FC Bayern: „Du kotzt im Dreieck“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf