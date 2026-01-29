WM 2026: Hier schlägt das ÖFB-Team sein Camp auf

„Absoluter Wunschort“ von Rangnick

„Santa Barbara war für mich der absolute Wunschort - wegen der erstklassigen Trainingsbedingungen und wegen des perfekten Umfelds, das auf die Mannschaft wartet. Ich bin überzeugt, dass sich jeder Spieler dort wohlfühlen wird und wir uns optimal auf unsere Aufgaben vorbereiten können. Es freut mich sehr, dass (ÖFB-Geschäftsführer, Anm.) Bernhard Neuhold gemeinsam mit unseren Teammanagern Lennart Coerdt und Mario Margreiter dieses Arrangement fixieren konnten“, wird Teamchef Ralf Rangnick zitiert.