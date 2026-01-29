WM 2026: Hier schlägt das ÖFB-Team sein Camp auf

Unser Nationalteam wird sein Camp während der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko im Raum Santa Barbara an der kalifornischen Pazifikküste beziehen.
Als Unterkunft dient das Ritz-Carlton Bacara in Goleta, das ideale Voraussetzungen für eine fokussierte Turniervorbereitung und nachhaltige Regeneration biete, wie der ÖFB am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab.
„Die ruhige, naturnahe Lage direkt am Ozean, die moderne Infrastruktur sowie die großzügigen Außenanlagen überzeugten Teamchef Ralf Rangnick im Zuge der Besichtigungstour im Dezember vollumfänglich“, heißt es in der ÖFB-Mitteilung.
Trainieren wird das ÖFB-Team an der University of California in Santa Barbara. Diese verfüge über eine umfangreiche und moderne sportliche Infrastruktur. Als zentrale Trainingsstätte dient das Harder Stadium mit rund 17.000 Sitzplätzen.
„Absoluter Wunschort“ von Rangnick
„Santa Barbara war für mich der absolute Wunschort - wegen der erstklassigen Trainingsbedingungen und wegen des perfekten Umfelds, das auf die Mannschaft wartet. Ich bin überzeugt, dass sich jeder Spieler dort wohlfühlen wird und wir uns optimal auf unsere Aufgaben vorbereiten können. Es freut mich sehr, dass (ÖFB-Geschäftsführer, Anm.) Bernhard Neuhold gemeinsam mit unseren Teammanagern Lennart Coerdt und Mario Margreiter dieses Arrangement fixieren konnten“, wird Teamchef Ralf Rangnick zitiert.
Die ÖFB-Auswahl bestreitet zwar keines ihrer drei Gruppenspiele im Großraum Los Angeles, die WM-Auftaktpartie gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr MESZ) steigt in Santa Clara südlich von San Francisco aber in Kalifornien. Die weiteren Gruppenspiele gegen Argentinien (22. Juni, 19 Uhr MESZ) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr MESZ) finden in Dallas bzw. Kansas City statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.