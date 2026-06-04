Schlechte Moral | Schlechte Politik

Schlechte Politik. Nun rüsten die Armeen rundum auf – weil Putin Europa bedroht und Trump Europa hängen lässt. Wie sich Österreich in dieser neuen (Un-)Sicherheitslage verteidigt, das wissen wir nicht. Was wir dafür von der Wehrdienstkommission wissen: Die dort versammelten Militaristen & Co. haben sich für eine Verlängerung der Wehrpflicht von sechs auf acht Monate ausgesprochen, plus weiterer 60 Tage Milizübungen. Die Kanzlerpartei ÖVP schließt sich der Kommission an, gerade machen die Ministerinnen Bauer und Tanner – siehe Interview heute in der „Krone“ – wieder Werbung dafür. Doch übersieht die ÖVP dabei, dass sie bei Weitem über keine absolute Mehrheit verfügt, ja nicht einmal die angedrohte Volksbefragung zur Wehrdienstverlängerung durchsetzen kann. Wenn sie nun die Alternativvorschläge des Koalitionspartners SPÖ noch so verteufelt: Man wird einen Kompromiss finden müssen. Sonst gilt mehr denn je beim Heer: schlechtes Material, schlechte Moral – und schlechte Politik.