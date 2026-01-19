Toter Mann gefesselt in Linzer Wohnung gefunden

Turandot – eine Rächerin mit heutigen Zügen
Linzer Musiktheater
Mordalarm am Montag in der oberösterreichischen Landeshauptstadt: Ein Mann wurde tot in seiner Wohnung in der Linzer Innenstadt gefunden. Die genauen Umstände sind noch unklar.
Bei dem Toten soll es sich um einen 49-jährigen Linzer handeln. Dessen Leiche wurde am Montag offenbar gegen Mittag von seinem Bruder gefunden.
Der Leichnam war gefesselt und wies zahlreiche Verletzungen auf. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts laufen. Von einem möglichen Täter fehlte vorerst noch jede Spur. Ob Wertgegenstände fehlten, ist noch Gegenstand von Untersuchungen. Die Wohnungsschüssel sind offenbar nicht auffindbar.
Nähere Infos in Kürze ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.