Passagiere flogen 14 Stunden von Tokio nach Tokio

Nach dem „Flug nach nirgendwo“, wie es Medien bezeichneten, entschuldigte sich ANA bei den betroffenen Passagieren für die „Unannehmlichkeiten“, begründete diese aber damit, dass die Reparaturarbeiten unbedingt von „eigenen Spezialisten“ durchgeführt werden mussten. Nur so habe man einen raschen Abschluss erreichen und möglichst schnell ein Ersatzflugzeug zur Verfügung stellen können.