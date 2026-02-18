Technisches Problem
Passagiere flogen 14 Stunden von Tokio nach Tokio
Die normale Flugzeit von Tokio nach Frankfurt am Main beträgt rund 14 Stunden. So lange waren am Dienstag auch Passagiere an Bord einer Boeing 787-9 Dreamliner der japanischen Fluggesellschaft ANA unterwegs. Aber am Ende landeten sie wieder in Tokio!
Flug NH223 hob um 10.55 Uhr Ortszeit vom Flughafen Tokio-Haneda ab. Über die nördliche Polarregion sollte es nach Europa gehen. Doch so weit kam die Maschine nicht, kurz nach der Küste von Alaska und nach sechs Stunden Flugzeit, drehten die Piloten den Passagierjet um.
Rückkehr nach Tokio wegen „eigener Spezialisten“
Grund für das außergewöhnliche Manöver war ein technisches Problem. Das System meldete nämlich einen Rückgang des Triebwerköls. Aber anstatt einen nahe gelegenen Flughafen anzusteuern und die notwendigen Wartungsarbeiten durchzuführen, entschieden sich die Piloten, nach Tokio zurückzukehren.
Nach dem „Flug nach nirgendwo“, wie es Medien bezeichneten, entschuldigte sich ANA bei den betroffenen Passagieren für die „Unannehmlichkeiten“, begründete diese aber damit, dass die Reparaturarbeiten unbedingt von „eigenen Spezialisten“ durchgeführt werden mussten. Nur so habe man einen raschen Abschluss erreichen und möglichst schnell ein Ersatzflugzeug zur Verfügung stellen können.
Flug gilt als „verspätet“
Die Rückkehr zum Abflugort wird übrigens immer wieder praktiziert. So lange Flugzeiten sind aber dann doch eher ungewöhnlich. Offiziell wird der Flug als „verspätet“ geführt. Am heutigen Mittwoch hob der Ersatzjet um 7.24 Uhr Ortszeit wieder aus Tokio ab.
