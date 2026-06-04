Here's what the club has to say
Raid on Gold Dealer and Austria Sponsor
The Liechtenstein public prosecutor’s office has ordered a search of the TGI AG headquarters in Vaduz. Several executives are under investigation. The company owned by Helmut Kaltenegger, who also serves as a sponsor of Austria Klagenfurt, is currently conducting an internal review of the allegations. The presumption of innocence applies. And: Here’s what Austria has to say!
The gold dealer TGI AG from Vaduz, which also serves as a sponsor of the Carinthian third-division soccer club Austria Klagenfurt, is coming under increasing pressure. As the “Krone” learned and the Liechtenstein public prosecutor’s office confirmed to the daily newspaper “Vaterland,” the company’s headquarters were searched on Tuesday during a raid.
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